"Росатом" ожидает физического пуска седьмого блока АЭС "Тяньвань" в Китае

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» ожидает перехода седьмого блока АЭС «Тяньвань» в Китае к процедуре физического пуска в конце мая — начале июня.
- «Росатом» активно сотрудничает с Китаем в области атомной энергетики по нескольким направлениям.
- Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС «Тяньвань», где «Росатом» участвует в строительстве энергоблоков № 7 и 8, а также строит блоки № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу».
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. "Росатом" ожидает в конце мая-начале июня перехода 7 блока АЭС "Тяньвань" в Китае к процедуре физического пуска, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"С волнением ожидаем в конце мая-начале июня перехода седьмого (блока - ред.) "Тяньваня" в процедуре физического пуска", - заявил Лихачев.
Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
