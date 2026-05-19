Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" ожидает физического пуска седьмого блока АЭС "Тяньвань" в Китае - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 19.05.2026
"Росатом" ожидает физического пуска седьмого блока АЭС "Тяньвань" в Китае

"Росатом" ожидает физического пуска 7 блока АЭС "Тяньвань" в КНР в конце мая

© РИА Новости / Анна РаткоглоТяньваньская АЭС в Китае
Тяньваньская АЭС в Китае - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» ожидает перехода седьмого блока АЭС «Тяньвань» в Китае к процедуре физического пуска в конце мая — начале июня.
  • «Росатом» активно сотрудничает с Китаем в области атомной энергетики по нескольким направлениям.
  • Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС «Тяньвань», где «Росатом» участвует в строительстве энергоблоков № 7 и 8, а также строит блоки № 3 и 4 АЭС «Сюйдапу».
ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. "Росатом" ожидает в конце мая-начале июня перехода 7 блока АЭС "Тяньвань" в Китае к процедуре физического пуска, заявил журналистам во вторник гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"С волнением ожидаем в конце мая-начале июня перехода седьмого (блока - ред.) "Тяньваня" в процедуре физического пуска", - заявил Лихачев.
"Росатом" активно сотрудничает с Китаем в области атомной энергетики сразу по нескольким направлениям, включая строительство АЭС и их топливообеспечение, реакторы на быстрых нейтронах и замыкание ядерного топливного цикла, а также ядерная медицина и логистика.
Крупнейшим объектом российско-китайского экономического сотрудничества является АЭС "Тяньвань" в восточной китайской провинции Цзянсу, где "Росатом" построил энергоблоки № 1, 2, 3 и 4, и в настоящее время участвует в строительстве энергоблоков № 7,8, а также строит блоки № 3-4 АЭС "Сюйдапу" в северо-восточной китайской провинции Ляонин.
Строящийся энергоблок №3 АЭС Сюйдапу - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
В Росатоме рассказали о поставке ядерного топлива в КНР
6 апреля, 12:21
 
КитайЦзянсуЛяонинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала