Рейтинг@Mail.ru
Экс-зампреда ставропольского суда Хрипунова арестовали по делу о взятке - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 19.05.2026 (обновлено: 09:20 19.05.2026)
Экс-зампреда ставропольского суда Хрипунова арестовали по делу о взятке

Экс-зампреда ставропольского краевого суда Хрипунова арестовали по делу о взятке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда Михаил Хрипунов арестован по делу о взяточничестве.
  • Подсудимому вменяется приготовление и получение взяток в крупном и особо крупном размерах.
  • Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение уголовного дела в отношении Хрипунова.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ арестовал бывшего заместителя председателя Ставропольского краевого суда Михаила Хрипунова по делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба ВС РФ.
"Специальная судебная коллегия ВС России удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Михаила Хрипунова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, отметив, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено", - рассказали в пресс-службе.
Илья Бронштейн в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Обвиняемый во взятке экс-зампред правительства Подмосковья находится на СВО
14 мая, 07:24
Бывший заместитель председателя Ставропольского краевого суда обвиняется в приготовлении и получении взяток в крупном и особо крупном размерах.
Ранее Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение в отношении Хрипунова уголовного дела. Согласно материалам, за денежное вознаграждение в размере 4 миллиона рублей экс-судья выразил готовность оказать содействие в изменении двоим обвиняемым меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако реализовать преступный умысел ему не удалось. Позже Хрипунов за взятку в 500 тысяч рублей, используя свой авторитет, оказал влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила исковые требования заинтересованного лица.
Ратмир Мавлиев в суде - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Адвокат: у арестованного мэра Уфы вновь принудительно взяли образцы волос
16 мая, 12:51
 
ПроисшествияВооруженные силы РФСтавропольский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала