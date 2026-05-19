Экс-зампреда ставропольского суда Хрипунова арестовали по делу о взятке

"Специальная судебная коллегия ВС России удовлетворила ходатайство об избрании в отношении Михаила Хрипунова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, отметив, что обстоятельств, свидетельствующих об уголовном преследовании судьи в связи с его позицией, занимаемой при осуществлении правосудия, не установлено", - рассказали в пресс-службе.

Ранее Высшая квалификационная коллегия одобрила возбуждение в отношении Хрипунова уголовного дела. Согласно материалам, за денежное вознаграждение в размере 4 миллиона рублей экс-судья выразил готовность оказать содействие в изменении двоим обвиняемым меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Однако реализовать преступный умысел ему не удалось. Позже Хрипунов за взятку в 500 тысяч рублей, используя свой авторитет, оказал влияние на коллегию по гражданским делам Ставропольского краевого суда, которая удовлетворила исковые требования заинтересованного лица.