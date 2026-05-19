МИД Катара осудил создание Ираном структуры для контроля за Ормузом - РИА Новости, 19.05.2026
17:46 19.05.2026
МИД Катара осудил создание Ираном структуры для контроля за Ормузом

© REUTERS / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA
Судна в Ормузском проливе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Катар считает незаконным создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом (PGSA).
  • Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что судоходство через проливы отрегулировано международным правом, и отдельные государства не вправе устанавливать свои законы и требования для регулирования прохода.
ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Катар считает незаконным создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом (PGSA), в ведение которого входит регулирование прохода судов по Ормузскому проливу, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
Ранее Иран объявил об учреждении специальной структуры для регулирования прохода судов в Ормузском проливе, где более 2,5 месяцев нарушено движение из-за конфликта Ирана и США.
"Судоходство через проливы отрегулировано международным правом, конвенцией ООН по морском праву, и отдельные государства не вправе устанавливать свои законы и требования для регулирования прохода. Учреждение Ираном таких структур незаконно", - отметил аль-Ансари.
По его словам, Катар настаивает на том, чтобы ситуация в Ормузском проливе вновь стала такой, какой была до начала конфликта между США и Ираном.
"Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани при разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил о необходимости как можно быстрее вернуть ситуацию в Ормузском проливе в норму, при этом никто не должен взимать плату или выставлять требования за проход судов по проливу", - добавил представитель МИД.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
В миреИранОрмузский проливКатарТамим бен Хамад Аль ТаниДональд ТрампООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
