МИД Катара осудил создание Ираном структуры для контроля за Ормузом

ДОХА, 19 мая - РИА Новости. Катар считает незаконным создание Ираном специального управления по контролю за Персидским заливом (PGSA), в ведение которого входит регулирование прохода судов по Ормузскому проливу, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.