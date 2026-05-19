Киев убрал из проекта антикоррупционной стратегии несколько требований ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кабмин Украины убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования Европейского союза.
- Из проекта исключили возможность специализированной антикоррупционной прокуратуры осуществлять процессуальные действия без согласования с генеральным прокурором, а также отсутствующую реформу назначения генпрокурора и независимый конкурс для избрания руководителя госбюро расследований.
- Депутат Верховной рады Анастасия Радина отметила, что без выполнения официальных требований вступления в ЕС не будет.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кабмин Украины убрал из проекта антикоррупционной стратегии ключевые требования Европейского союза, сообщила депутат Верховной рады Анастасия Радина.
Еврокомиссар по расширению ЕС Марта Кос и вице-премьер Украины Тарас Качка в декабре 2025 года в совместном заявлении отметили, что Киев обещал ЕК принять ко второму кварталу 2026 года антикоррупционную стратегию и программу борьбы с коррупцией.
"Правительство под председательством Юлии Свириденко начхало на ключевые евроинтеграционные обещания", - написала Радина на своей странице в соцсети Facebook*.
По ее словам, кабмин исключил из своего проекта антикоррупционной стратегии предоставление специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) возможности осуществлять процессуальные действия без согласования с генеральным прокурором. Также там отсутствует реформа назначения генпрокурора и независимый конкурс для избрания руководителя госбюро расследований.
"Правительство действует вопреки промежуточным бенчмаркам для переговоров о вступлении Украины в ЕС, которые являются официальными требованиями. Без выполнения этих бенчмарков вступления в ЕС не будет", - отметила Радина.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
