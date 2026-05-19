В Испании задержали подозреваемого в стрельбе с двумя погибшими

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задержан подозреваемый в стрельбе в испанской провинции Альмерия, в результате которой погибли два человека, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.
Ранее во вторник агентство EFE сообщало, что два человека погибли, четверо, включая двух несовершеннолетних, получили ранения в результате стрельбы в Альмерии.
"Подозреваемый в стрельбе задержан", - говорится в сообщении Europa Press.
По данным агентства, жертвами стрельбы стали родители задержанного. Пострадавшие находятся в больнице.