Вэнс признался, что считает Иран очень сложной страной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Иран сложной страной, признав, что не понимает ее до конца.
- Вэнс отметил, что порой трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться на переговорах.
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался во вторник, что считает Иран очень сложной страной и до сих пор не понимает его.
"Я бы сказал, что это очень сложная страна. И это страна, по поводу которой я бы не стал делать вид, что понимаю ее даже после глубокого погружения в (переговорный - ред.) процесс с самого начала", - сказал Вэнс журналистам.
Он назвал Иран великой и гордой цивилизацией, а иранцев – прекрасным народом. По его словам, это умные и работящие люди.
"Вы видите некоторых из них в переговорной команде по другую сторону", - добавил Вэнс.
В то же время, он отметил, что "порой трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться на переговорах".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры с участием Вэнса окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.