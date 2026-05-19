Вэнс признался, что считает Иран очень сложной страной

© REUTERS / Kevin Lamarque Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время брифинга в Белом доме в Вашингтоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Иран сложной страной, признав, что не понимает ее до конца.

Вэнс отметил, что порой трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться на переговорах.

ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался во вторник, что считает Иран очень сложной страной и до сих пор не понимает его.

"Я бы сказал, что это очень сложная страна. И это страна, по поводу которой я бы не стал делать вид, что понимаю ее даже после глубокого погружения в (переговорный - ред.) процесс с самого начала", - сказал Вэнс журналистам.

Он назвал Иран великой и гордой цивилизацией, а иранцев – прекрасным народом. По его словам, это умные и работящие люди.

"Вы видите некоторых из них в переговорной команде по другую сторону", - добавил Вэнс.

В то же время, он отметил, что "порой трудно понять, чего именно иранцы хотят добиться на переговорах".