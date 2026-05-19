Иран сохраняет потенциал для минирования Ормуза, считает Пентагон
20:34 19.05.2026
Иран сохраняет потенциал для минирования Ормуза, считает Пентагон

Катеры в Ормузском проливе
Катеры в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран сохраняет часть своего потенциала для минирования Ормузского пролива, заявил командующий Центральным командованием ВС США адмирал Брэд Купер.
  • Купер также сказал, что США ликвидировали 90 процентов возможностей Ирана по постановке мин в ходе операции "Эпическая ярость".
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Иран по-прежнему сохраняет часть своего потенциала для якобы минирования Ормузского пролива на фоне продолжающейся блокады США ключевой торговой артерии, заявил командующий Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер.
"Мы ликвидировали 90 процентов возможностей Ирана по постановке мин в ходе операции "Эпическая ярость", но у них все еще остается 10 процентов этого потенциала", - сказал Купер в ходе слушаний в комитете палаты представителей по вооруженным делам, комментируя возможности Ирана по минированию Ормузского пролива.
Ранее газета Financial Times сообщала, что западные оборонные компании и морские подрядчики готовятся к развертыванию беспилотных систем нового поколения для разминирования судоходных путей в Ормузском проливе.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи признал наличие мин в Ормузском проливе, заявив, что именно по этой причине суда, желающие пройти через Ормуз, должны координироваться с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
В миреИранОрмузский проливСШААббас АракчиВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
