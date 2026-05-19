Трамп признал, что Иран может нанести ответные удары

ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник признал, что Иран сохраняет возможности нанесения ответных ударов.
В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
