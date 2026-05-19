В МИД Ирана ответили на заявления США о мире с Тегераном

ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. США используют заявления о мире с Ираном для того, чтобы угрожать Тегерану, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон планировал во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он выразил надежду, что короткая пауза в возобновлении атак на Иран в итоге станет бессрочной, но в то же время приказал военным готовиться к атаке, если стороны не договорятся.
"США говорят о том, что "временно" отложили атаку на Иран, чтобы дать шанс переговорам, в то же время они говорят о готовности к масштабному нападению в любой момент. То есть "возможностью для мира" называется "угроза", - написал Гариб-Абади в соцсети X.
По его словам, иранцам нет смысла сдаваться, а Тегеран готов решительно противодействовать любой военной агрессии.
"Мы либо выйдет победителем, либо погибнем смертью мучеников", - отметил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.