Рейтинг@Mail.ru
Союзники США не знали об отмененном Трампом плане атаки на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 19.05.2026
Союзники США не знали об отмененном Трампом плане атаки на Иран, пишут СМИ

WSJ: союзники США в Персидском заливе не знали о плане Трампа по атаке на Иран

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Союзники США среди стран Персидского залива не знали о планах Вашингтона начать масштабные удары по Ирану.
  • Президент США Дональд Трамп отменил якобы по просьбе лидеров стран залива подготовку к ударам по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.
  • Чиновники некоторых стран Персидского залива, упомянутых Трампом, заявили, что им ничего не было известно о готовящемся плане нападения на Иран.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов среди стран Персидского залива не знали о планах Вашингтона начать масштабные удары по Ирану, которые президент США Дональд Трамп отменил якобы по просьбе лидеров стран залива, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников этих стран.
В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
"Чиновники некоторых стран Персидского залива, упомянутых Трампом, заявили что им ничего не было известно о готовящемся плане нападения на Иран", - говорится в материале издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
Баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Иран пригрозил США открыть новые фронты в случае повторения агрессии
Вчера, 14:42
 
В миреИранСШАПерсидский заливДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала