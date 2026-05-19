Союзники США не знали об отмененном Трампом плане атаки на Иран, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Союзники США среди стран Персидского залива не знали о планах Вашингтона начать масштабные удары по Ирану.
- Президент США Дональд Трамп отменил якобы по просьбе лидеров стран залива подготовку к ударам по Ирану ради возможного достижения мирной сделки.
- Чиновники некоторых стран Персидского залива, упомянутых Трампом, заявили, что им ничего не было известно о готовящемся плане нападения на Иран.
ВАШИНГТОН, 19 мая - РИА Новости. Союзники Соединенных Штатов среди стран Персидского залива не знали о планах Вашингтона начать масштабные удары по Ирану, которые президент США Дональд Трамп отменил якобы по просьбе лидеров стран залива, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников этих стран.
В понедельник американский президент сообщил, что Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. Он добавил, что приказал военным сохранять готовность к наступлению на Иран на случай, если сторонам не удастся достичь приемлемого соглашения.
"Чиновники некоторых стран Персидского залива, упомянутых Трампом, заявили что им ничего не было известно о готовящемся плане нападения на Иран", - говорится в материале издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.