Иран пригрозил США открыть новые фронты в случае повторения агрессии

- Иранская армия пригрозила открыть новые фронты, если США и Израиль повторят военную агрессию.
- Трамп заявлял, что отложил атаку на исламскую республику во вторник по просьбе союзников на Ближнем Востоке.
ТЕГЕРАН, 19 мая — РИА Новости. Иранские военнослужащие откроют новые фронты в случае повторения агрессии со стороны США и Израиля, заявил официальный представитель армии Мохаммад Акраминия.
Накануне Дональд Трамп утверждал, что Соединенные Штаты планировали совершить атаку на Иран, но отложили ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Одно из условий, по его словам, — отсутствие у ИРИ ядерного оружия.
Комментируя это, военный источник в Тегеране заявлял РИА Новости, что военные подготовили новые тактические шаги на случай очередной атаки. В иранском МИД тем временем выразили готовность к любому сценарию развития конфликта. Там также указывали, что получили замечания и корректировки к проекту соглашения, которое Штаты тем не менее отклонили.
Накануне агентство Fars сообщило, что Вашингтон в ответ на мирное предложение выдвинул пять своих условий. Все они противоречат требованиям иранской стороны.
Глава Белого дома последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, в том числе в Ливане, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом. При этом он подчеркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.
Однако, по сообщениям СМИ, они периодически обмениваются ударами в Ормузе. Центральное командование армии США утверждало, что их наносили по ответственным за атаки на американских военных.
