Иран подготовил новые шаги на случай атаки США, сообщил источник

ТЕГЕРАН, 19 мая - РИА Новости. Тегеран подготовил новые тактические шаги на случай повторения атаки США, сообщил РИА Новости иранский военный источник, комментируя возможную повторную атаку на Иран.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на информированные источники сообщил, что Пентагон подготовил список целей для ударов в Иране на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ возобновить атаки на страну. В воскресенье Трамп призвал Иран поспешить со сделкой с США, заявив, что время имеет решающее значение.
"Мы подготовили новые тактические действия и подходы, основываясь на нашей доктрине оборона-наступление. С точки зрения вооружений и обороноспособности, у нас нет каких-либо проблем", - сказал собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.