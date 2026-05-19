Иран ответит решительно на любую новую атаку США, заявил командующий

ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. США и их союзники не должны совершать снова стратегических ошибок в отношении Ирана, Тегеран ответит решительно с полной силой на любое новое нападение на исламскую республику, заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдуллахи.