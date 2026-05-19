Иран ответит решительно на любую новую атаку США, заявил командующий
00:39 19.05.2026
Иран ответит решительно на любую новую атаку США, заявил командующий

Абдуллахи: Иран ответит решительно на любую новую атаку США и их союзников

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-майор Али Абдуллахи заявил, что Иран ответит решительно и с полной силой на любое новое нападение.
  • Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО над островом Кешм и городом Исфахан после обнаружения вражеских дронов.
  • США начали блокаду иранских портов после объявления о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.
ТЕГЕРАН, 19 мая – РИА Новости. США и их союзники не должны совершать снова стратегических ошибок в отношении Ирана, Тегеран ответит решительно с полной силой на любое новое нападение на исламскую республику, заявил командующий Центральным штабом "Хатам аль-Анбия" генерал-майор Али Абдуллахи.
"Мы предупреждаем США и их союзников еще раз, чтобы они не совершали больше стратегических ошибок и просчетов. Они должны знать, что Иран и его вооруженные силы находятся наготове и сейчас они еще сильнее, чем прежде, они решительно, широко и с полной силой ответят на любое новое нападение со стороны врагов", - сказал Абдуллахи, его слова приводит иранское агентство Fars.
Ранее иранские СМИ сообщали о работе ПВО над иранским островом Кешм в Персидском заливе, а также в небе над городом Исфахан на юге исламской республики. Согласно агентству Mehr, ПВО сработала после того, как в небе были обнаружены вражеские дроны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
