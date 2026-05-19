Эксперт объяснил, почему около 80 процентов проектов в ИИ проваливаются

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 80% попыток внедрения искусственного интеллекта в бизнесе заканчиваются неудачей из-за отсутствия понимания реальных задач этой технологии.

Нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта напоминает волну интереса к Big Data десять лет назад и сопровождается разочарованием из-за неокупаемости инвестиций.

Создание собственных корпоративных систем ИИ требует значительных ресурсов: сотен людей, месяцев и лет разработки, миллионов инвестиций.

ТАШКЕНТ, 19 мая – РИА Новости. Около 80% попыток внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в бизнесе заканчиваются неудачей из-за отсутствия понимания во многих компаниях реальных задач этой технологии, считает руководитель профильных проектов компании Yandex Uzbekistan Александр Меркушев.

« "Большинство проектов проваливаются... в ИИ сейчас это порядка 80%", - сказал Меркушев, выступая VI международном "ПЛАС-форуме Digital Uzbekistan".

« "Люди внедряют ИИ туда, куда пытаются, куда можно, а не туда, куда нужно", - пояснил он.

По его оценке, нынешний ажиотаж вокруг искусственного интеллекта напоминает волну интереса к внедрению потоков больших массивов данных ("Big Data") десять лет назад. "Как раз есть такой цикл хайпа в ИИ, и он очень актуален сейчас… А дальше происходит, как правило, разочарование, потому что эти инвестиции далеко не всегда окупаются", - считает эксперт.

По словам Меркушева, генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели (LLM) уже проходят стадию снижения ажиотажа. "Люди начинают разочаровываться, думая: "Столько хайпа про это мы слышали последние пару лет, а где же внедрение?" На самом деле внедрение происходит на этапе, когда становится понятно реальное применение технологии", — пояснил он.