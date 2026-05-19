Beeline Cloud и ITKey объединяют усилия для промышленного внедрения ИИ

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В рамках конференции ЦИПР Beeline Cloud и компания ITKey заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба ПАО "Вымпелком".

Компании объединяют усилия для развития экосистемы импортонезависимых продуктов и создания высокотехнологичных решений, направленных на развертывание систем искусственного интеллекта внутри корпоративного контура крупнейших российских заказчиков.

Ключевым направлением партнерства станет разработка совместных решений на базе программного обеспечения KeyStack и инфраструктурных мощностей Beeline Cloud. Эта коллаборация призвана помочь крупному бизнесу перейти от стадии экспериментов с ИИ к полноценной промышленной эксплуатации. Совместное решение обеспечит безопасное развертывание искусственного интеллекта в закрытом контуре, позволит оперативно создавать инфраструктуру для инференс-нагрузок и масштабировать частные ИИ-среды. Особое внимание будет уделено внедрению ИИ-платформ для работы с внутренними знаниями компании и интеграции интеллектуальных ассистентов в реальные бизнес-сценарии заказчиков.

"Сотрудничество с ITKey позволяет нам предложить рынку зрелую инфраструктуру для ИИ-контуров, которая отвечает самым жестким требованиям безопасности и подходит для объектов КИИ. Мы видим огромный потенциал в этом сегменте и уверены в том, что промышленный ИИ станет фундаментом устойчивости крупнейших российских компаний", — прокомментировал гендиректор Beeline Cloud Андрей Зотов, его слова приводит пресс-служба.

Данный набор технологий ориентирован на компании, которым требуется полный контроль над своими данными, независимость от зарубежных платформ и предсказуемая стоимость эксплуатации ИИ-нагрузок. Важной частью партнерства станет совместная работа над совместимостью программных решений и образовательные инициативы.

"Мы создаем единую точку входа для компаний, которым необходима устойчивая и защищенная ИТ-среда с возможностью развертывания ИИ как on-premise, так и в частном облаке. Мы планируем подписать детальную дорожную карту развития, чтобы максимально оперативно предоставить клиентам доступ к новым возможностям совместного стека (набора – ред.), сделав ИИ полноценной частью их корпоративной инфраструктуры", — добавил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

В свою очередь, гендиректор ITKey Андрей Ковалев заявил, что данное партнерство является важным шагом в развитии отечественной инфраструктуры для промышленного ИИ. Данное партнерство позволит предложить заказчикам платформу для развертывания ИИ-сервисов внутри корпоративного периметра. Такой подход позволяет компаниям сохранять контроль над данными, соблюдать требования безопасности и быстрее переходить от пилотных проектов к реальной эксплуатации ИИ в бизнес-процессах.

Одиннадцатая конференция ЦИПР "Сделано в России: цифровая трансформация промышленности" проходит в Нижнем Новгороде 18-21 мая. Ее мероприятия направлены на обсуждение развития цифровой экономики России и внедрения технологий в основные направления.

