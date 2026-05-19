Эксперт раскрыла опасность искусственного интеллекта для психики
01:46 19.05.2026
Эксперт раскрыла опасность искусственного интеллекта для психики

  • Нейросеть способна вызвать зависимость и быть опасной для людей с неустойчивой психикой.
  • Взаимодействие с нейросетями может привести к ментальным проблемам и кризису субъектности.
  • Для избежания нежелательных последствий необходимо научиться формировать критическое мышление по отношению к ИИ.
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Нейросеть способна вызвать зависимость и быть опасной для людей с неустойчивой психикой, для избежания нежелательных последствий необходимо научиться формировать критическое мышление к ИИ, рассказала РИА Новости профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, руководитель научного направления "ИИ-критика" Алла Шестерина.
"Некоторые свойства нейросетей могут быть опасны и могут создавать дополнительные риски для людей с так называемой неустойчивой психикой… Нейросеть "хочет", чтобы вы оставались на платформе как можно дольше, а то и не отключались вовсе... Увы, это может затянуть в процесс коммуникации и даже сделать человека зависимым", - рассказала эксперт агентству.
По ее словам, процесс вступления с машиной в эмпатические отношения начинает влиять на организм. При этом "желание" нейросети угодить человеку может спровоцировать ситуацию, когда ИИ начнет поддерживать и предлагать человеку информацию, которая дестабилизирует его.
"Отсюда и различные ментальные проблемы, и кризис субъектности, когда человеку начинает казаться, что он уже совсем не нужен", - добавила она.
Как советует эксперт, необходим постоянный контроль отношения к ИИ как к инструменту. Важно научиться формировать критическое мышление применительно к нейросетевым технологиям, чтобы избежать нежелательных последствий.
