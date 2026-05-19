Хуснуллин поддержал идею строительства моста на Сахалин

КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Мост на Сахалин нужен для страны, при этом для реализации таких масштабных проектов необходимо создать новый инструмент финансирования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
При этом, как отметил вице-премьер, под такие проекты нужно создавать специальные финансовые инструменты.
"Потому что чисто за счет бюджета построить такие проекты будет крайне тяжело. Мы этот вопрос прорабатываем. Безусловно, я этот проект (мост на Сахалин - ред.) поддерживаю, но нужно создать дополнительный инструмент финансирования", - отметил Хуснуллин.
В этой связи он привел в пример опыт Китая.
"Они же сейчас всю инфраструктуру построили через денежно-кредитную политику Центрального банка. Они выдавали длинные займы регионам, которые реализовывали различные инфраструктурные проекты. За счет этого они построили железные дороги, автомобильные мосты. Я считаю, что это инструмент, которым Центральный банк и финансовый блок (России – ред.) должны заниматься очень серьезно. Мы готовы быть опытной площадкой под это", - сказал Хуснуллин.
В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.