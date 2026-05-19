Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин поддержал идею строительства моста на Сахалин - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 19.05.2026
Хуснуллин поддержал идею строительства моста на Сахалин

Хуснуллин: мост на Сахалин нужен для реализации масштабных проектов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Марат Хуснуллин поддержал идею строительства моста на Сахалин.
  • Для реализации проекта моста на Сахалин необходимо создать новый инструмент финансирования, отметил он.
КАЗАНЬ, 19 мая - РИА Новости. Мост на Сахалин нужен для страны, при этом для реализации таких масштабных проектов необходимо создать новый инструмент финансирования, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Я считаю, что такие инфраструктурные проекты в стране обязательно нужно строить. Как пример - мост в Крым. Мост на Сахалин, конечно, нужен", - сказал Хуснуллин в интервью РИА Новости на международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: КазаньФорум".
Сахалин - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
3 мая, 10:48
При этом, как отметил вице-премьер, под такие проекты нужно создавать специальные финансовые инструменты.
"Потому что чисто за счет бюджета построить такие проекты будет крайне тяжело. Мы этот вопрос прорабатываем. Безусловно, я этот проект (мост на Сахалин - ред.) поддерживаю, но нужно создать дополнительный инструмент финансирования", - отметил Хуснуллин.
В этой связи он привел в пример опыт Китая.
"Они же сейчас всю инфраструктуру построили через денежно-кредитную политику Центрального банка. Они выдавали длинные займы регионам, которые реализовывали различные инфраструктурные проекты. За счет этого они построили железные дороги, автомобильные мосты. Я считаю, что это инструмент, которым Центральный банк и финансовый блок (России – ред.) должны заниматься очень серьезно. Мы готовы быть опытной площадкой под это", - сказал Хуснуллин.
В конце апреля президент России Владимир Путин заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость.
XVII Международный экономический форум "Россия - исламский мир: КазаньФорум" проходил в Казани 13-15 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. РИА Новости - генеральный медиапартнер и фотохост форума.
Строительство автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1-2 года
18 мая, 08:22
 
СтроительствоРоссияСахалинРеспублика КрымМарат ХуснуллинВладимир ПутинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала