Почему Вяльбе и Губерниев не помирятся? Но их войне все-таки конец
16:01 19.05.2026 (обновлено: 16:02 19.05.2026)

Почему Вяльбе и Губерниев не помирятся? Но их войне все-таки конец

Дмитрий Губерниев анонсирует примирение с Еленой Вяльбе, будто забывая прежнюю грязь. Что это за PR-акция и кому она нужна – в материале РИА Новости.

Когда Вяльбе замолчала?

В российских лыжных гонках революция – шестнадцать лет ими руководившая Елена Вяльбе стала лишь заместителем нового босса – депутата Госдумы Дмитрия Свищева в объединенной Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России.
Свищев сразу сделал акцент на медийности новой организации. Обещал KPI по работе со СМИ. Как опытный функционер он прекрасно понимает, что вспоминать об условных горных лыжах прессе хорошо бы не только раз в четыре года во время Олимпийских игр. Логично, что Свищев хочет использовать медийный потенциал Губерниева.
Но многолетняя война между телеведущим и Вяльбе может разрушить эти планы. Хотя, по заявлениям Дмитрия в интервью "Матч ТВ", его примирение с Еленой Валерьевной – дело чуть ли не решенное: "Произошла встреча Дональда Трампа с председателем Си, а теперь после этого двойственного союза будет тройственный — Свищев, Вяльбе и Губерниев".
Дмитрий Александрович, в свою очередь, даже анонсировал момент Х: "Я разговаривал по отдельности с каждым из них, и мы договорились встретиться сразу после конференции. Чтобы не откладывать надолго и пока все находятся в Москве. Совместная встреча пройдет 20 или 21 мая. Я не вижу сложностей в том, чтобы обо всем договориться и начать конструктивную работу".
Понятное дело, что для Губерниева фигура Вяльбе идеально подходила для самопиара - его главной цели. Лет девять назад трехкратная олимпийская чемпионка даже вступала в открытые перепалки с ним в различных интервью. А потом просто замолчала.
Дмитрий же с каждым годом входил во вкус. Цеплялся за любое неаккуратно брошенное ей слово, смаковал любой скандал в лыжных гонках. И постепенно скатился до откровенного хамства и оскорблений. Некоторые даже встали на его сторону, отмечая его статус любимца публики и лучшего комментатора страны. Но в большинстве своем люди просто хватались за голову от подобных выпадов в адрес не просто великой спортсменки, а в первую очередь – женщины.
"Вяльбе - 14-кратная чемпионка мира, президент федерации. Как только ее ни поливает Губерниев. Это что такое? Вот где беда", - озвучил одну из главных проблем российского спорта четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. Добавив: у молодежи сейчас весьма сомнительные примеры для подражания.

"Глотку буду драть"

Вяльбе как-то признавалась, что по молодости была чересчур открытым человеком. Легко подпускала людей, от чего периодически страдала. А потом просто начала максимально жестко фильтровать свое окружение: "Слава тебе господи, эта шелуха постепенно сама по себе тоже отпадает, остаются только люди преданные. В которых веришь". А еще она не раз признавалась: она человек не злопамятный. До поры до времени. Может ли она верить Губерниеву? Ответ очевиден.
Судя по всему, несколько лет назад, когда Вяльбе перестала даже произносить вслух фамилию Дмитрия, случился переломный момент. Этот человек перестал для нее существовать. И дело окончательно перешло в плоскость "собака лает, караван идет", как недавно подметил известный лыжник Александр Панжинский.
Возможно ли их настоящее примирение? Вряд ли. Сложно даже представить, что нужно сделать и как раскаяться Губерниеву, чтобы буквально воскреснуть для Вяльбе из "мертвых". Полезна была бы их совместная работа в новой федерации? Во-первых, не думается, что подобное реальное (а не только на словах) трудоустройство нужно самому шоумену. А во-вторых, такое союзничество неинтересно самой Вяльбе. Даже не будь между ними войны. А вот как в данной ситуации выпутываться Свищеву – вопрос открытый.
Может быть, неспроста в недавнем интервью РИА Новости Вяльбе говорила: "Дмитрий Александрович прекрасно знает мой характер. Если что-то нужно будет отстаивать, мне все равно, что он - начальник, глотку буду драть".
Лыжные гонки, Елена Вяльбе, Дмитрий Губерниев, Александр Тихонов, Александр Панжинский
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
