СМИ: Греция может поднять в ООН вопрос украинских дронов в Средиземном море - РИА Новости, 19.05.2026
00:46 19.05.2026
"Катимерини": Греция может поднять в ООН вопрос дронов Киева в Средиземном море

Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Флаг Греции. Архивное фото
  • Греция может поднять в ООН вопрос о безопасности судоходства и рисках, связанных с неконтролируемым использованием украинских беспилотных надводных аппаратов в Средиземном море.
  • На острове Лефкада был обнаружен морской дрон-камикадзе «Козак Мамай», который перевозился судном без постоянной базы.
  • Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис изучает результаты расследования инцидента с дроном и примет решение о дальнейших действиях страны.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Греция может поднять в ООН вопрос морских украинских дронов в Средиземном море, сообщает издание "Катимерини".
"Возможен и третий сценарий, согласно которому Греция воспользуется своим участием в Совете Безопасности ООН, чтобы выступить с инициативой и поднять вопрос безопасности судоходства и рисков, связанных с неконтролируемым использованием беспилотных надводных аппаратов в населенных и невоенных районах", - говорится в статье.
Как сообщает газета, Греция может подготовить документ, который будет призывать Совет Безопасности обратить внимание на проблему, чтобы предотвратить разрушения и загрязнение окружающей среды.
Как пишет издание со ссылкой на источники, беспилотный катер, найденный в начале мая на Лефкаде, оказался морским дроном-камикадзе "Козак Мамай".
"По данным различных источников из всех компетентных служб, данный морской дрон перевозился судном, не имеющим постоянной базы, которое также проходило через Ливию. Он был лишь одним дроном из неопределенного количества", - говорится в материале.
В данный момент результаты расследования инцидента с дроном, проведенного греческим генштабом обороны, изучаются премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, который примет решение о дальнейших действиях Греции, пишет газета.
Газета "Прото Тема" 8 мая сообщала, что греческие рыбаки обнаружили в морской пещере у острова Лефкада плавучее дистанционно управляемое судно. Министр обороны Греции Никос Дендиас впоследствии подтвердил, что найденный беспилотный аппарат был украинским.
