Греф стал "выдающимся приглашенным профессором" университета Цинхуа

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Председатель правления "Сбера" Герман Греф получил статус "выдающегося приглашенного профессора" в китайском университете Цинхуа, сообщил РИА Новости источник в научных кругах.
Данный университет считается ведущим технологическим университетом Китая и регулярно входит в число сильнейших вузов мира.
Статус "выдающийся приглашенный профессор" присваивается за исключительный вклад в развитие технологий, экономики, государственного управления и общества. В международной академической среде это считается редким и очень ценным знаком отличия.
В разные годы аналогичные почетные статусы университета также получали мировые политические лидеры, ученые и руководители крупнейших международных организаций и компаний.
"Решение Tsinghua University отражает признание вклада Германа Грефа в развитие искусственного интеллекта и технологической трансформации — как в России, так и на международном уровне. В частности, речь идет о развитии технологичной экосистемы "Сбера", а также международной AI-конференции AI Journey, которая является одним из самых просматриваемых событий в мире, посвященных искусственному интеллекту", – сказал собеседник агентства.