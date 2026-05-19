Греф стал "выдающимся приглашенным профессором" университета Цинхуа

Статус "выдающийся приглашенный профессор" присваивается за исключительный вклад в развитие технологий, экономики, государственного управления и общества. В международной академической среде это считается редким и очень ценным знаком отличия.

"Решение Tsinghua University отражает признание вклада Германа Грефа в развитие искусственного интеллекта и технологической трансформации — как в России, так и на международном уровне. В частности, речь идет о развитии технологичной экосистемы "Сбера", а также международной AI-конференции AI Journey, которая является одним из самых просматриваемых событий в мире, посвященных искусственному интеллекту", – сказал собеседник агентства.