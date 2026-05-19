Соединенные Штаты остановили ротацию своего бронетанкового батальона в Литве. Отменена отправка американской бронетанковой бригады в Польшу. Также Белый дом проигнорировал настойчивые просьбы поляков не выводить американские войска в Германии вообще из Европы, а перебросить их в Польшу — поближе к российской границе.

По форме и по сути решения Вашингтона — это выполнение требования Кремля от конца 2021 года об отводе вооруженных сил НАТО из граничащих с Россией стран, после отказа (со стороны Запада) от которого началась специальная военная операция на Украине. И европейцев гложут страшные подозрения, что новые веяния в европейской политике США — это результат тайных договоренностей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Тенденция оформилась вполне отчетливо: американцы сворачивают инфраструктуру своего военного присутствия в Европе. Сперва Пентагон объявил о выводе из Германии пяти тысяч американских военных. Это только первая партия: президент Трамп заявил, что будут выводить еще.

Затем в Вашингтоне отказались от размещения в той же Германии ракет Tomahawk. Это решение особенно шокировало Европу: обещанные еще Байденом "Томагавки" считались единственным европейским противовесом российским ракетам. Своих альтернативных ракетных систем у ЕС пока нет, и вожделенную войну с Россией в таких условиях планировать затруднительно.

Западные СМИ поспешили примитивно объяснить действия Соединенных Штатов личными особенностями президента Трампа: в частности, его обидой на канцлера Германии Фридриха Мерца, который не поддержал войну в Иране. Как и большинство европейских стран. Дескать, Трамп теперь мстит Германии и всей Европе.

Однако политика США распространилась и на восточноевропейские страны, которые во время боевых действий на Ближнем Востоке старались показывать себя заокеанскому сюзерену паиньками, чтобы не лишиться американского зонтика безопасности. Польша лишь грустно посетовала, что война в Иране привела к отмене санкций на российскую нефть, а так вела себя тише воды ниже травы. Литва и вовсе поддержала агрессию Соединенных Штатов и Израиля, выразила готовность отправить в Иран литовских солдат и предоставить американским истребителям свою территорию для боевых вылетов.

И чем такая тактика для них закончилась? На днях официальный Вильнюс объявил, что США приостанавливают ротацию своего бронетанкового батальона в Литве.

Ротационные батальоны НАТО в Прибалтике были развернуты несколько лет назад. Решение альянса об их размещении считалось большим лоббистским успехом местных элит на ниве "сдерживания России". Личный состав батальонов меняется каждые полгода, чтобы не нарушать положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997-го, в котором альянс обязывался не размещать постоянные военные силы союзников в приграничных с Россией странах. С ротационными батальонами натовцы сработали по принципу "формально правильно, а по сути — издевательство". От того, что военные США и других стран не расквартированы в Польше и странах Балтии постоянно, а каждые полгода меняются, России только хуже. Это значит, что на российские границы регулярно прибывают новые военные НАТО и за полгода осваивают потенциальный театр боевых действий.

Россия в своих предложениях по гарантиям безопасности в Европе конца 2021 года требовала в том числе соблюдения не только буквы, но и духа Основополагающего акта Россия — НАТО: возвращения военной инфраструктуры альянса к границам 1997-го, отвода натовских войск от российских границ. По факту сейчас США эти требования выполняют. Польша тоже в последний момент лишилась американской бронетанковой бригады и, похоже, не получит себе американские войска из ФРГ.

Европейцы сейчас будут предаваться паранойе, что происходящее — результат сговора Трампа с Путиным на Аляске. Это тот случай, когда они одновременно правы и неправы.

Лидеры России и Соединенных Штатов в самом деле могли договориться о постепенном отводе американских военных от российских границ. Потому что это вполне соответствует переговорной тактике Дональда Трампа. Такой прием был описан будущим президентом США еще в его давней книге "Искусство сделки". Продавай выгодное тебе решение, на которое ты и так собирался идти, как компромисс и вынужденную уступку.

Сокращение интереса Соединенных Штатов к Европе — объективный процесс, который начал проявляться еще при Бараке Обаме. В XXI веке в мировой экономике и политике приоритетны совсем другие части земного шара. Украинский проект президента Байдена был скорее отклонением от генерального курса, связанным с личностью самого Байдена — его политической карьерой и коррупционным бизнесом его семьи.