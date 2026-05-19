В Госдуме не поддержали идею о снижении возраста вступления в брак

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая в разговоре с РИА Новости не поддержала предложение о снижении возраста вступления в брак на территории РФ.
"Прозвучало предложение о снижении возраста вступления в брак. С ним мы никак согласиться не можем, так же, собственно говоря, как с расширением границ возраста молодости", - сказала Буцкая.
Парламентарий отметила, что благодаря работе федерального министерства здравоохранения в России увеличивается количество лет здоровой жизни, по ее словам, это прекрасно.
"Снижать возраст брачности тоже не стоит. У нас четко все прописано. Есть понятие брачного возраста, что с 18 лет по общим основаниям наступает полная дееспособность. Также прописаны уважительные причины, которые разрешают вступать в брак с 16 лет, и эти уважительные причины утверждают органы местного управления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак", - добавила она.
Буцкая считает, что на данных действующих нормах следует остановиться. Она подчеркнула, что беременность может наступить в возрасте 14-15 лет, однако подростки к этому не готовы ни с биологической, ни с социальной точек зрения.
Депутат напомнила, что в таких ситуациях оказывается всяческая поддержка со стороны органов здравоохранения, социальных служб, психологов и юристов. Кроме того, в России действуют социальные кризисные центры.