В ГД предложили создать на "Госуслугах" систему разъяснения новых законов

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" отдельную систему оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" отдельной системы оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время", - сказано в обращении.

По словам депутатов, такая система могла бы стать единым цифровым механизмом, который не заменяет официальное опубликование правовых актов, но помогает гражданину своевременно узнать о наиболее значимых изменениях и понять их практическое значение.

Инициативой также предусматривается, что пользователь портала "Госуслуги" сможет получать уведомления о вступлении в силу законов по интересующим его темам и жизненным ситуациям: семья и дети, пенсии и социальная поддержка, налоги, жилье и ЖКХ, транспорт и водительские права, образование, здравоохранение, трудовые отношения, предпринимательство, самозанятость, воинская обязанность, миграционные вопросы и иные направления.