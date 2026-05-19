В ГД предложили создать на "Госуслугах" систему разъяснения новых законов - РИА Новости, 19.05.2026
17:16 19.05.2026
В ГД предложили создать на "Госуслугах" систему разъяснения новых законов

В Госдуме предложили создать на "Госуслугах" систему оповещения о новых законах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили создать на портале "Госуслуги" систему оповещения и разъяснения новых законов.
  • Система может стать цифровым механизмом, который поможет гражданам своевременно узнавать о значимых изменениях в законодательстве и понимать их практическое значение.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" отдельную систему оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время.
Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" отдельной системы оповещения и разъяснения законов, вступивших в силу или вступающих в силу в ближайшее время", - сказано в обращении.
По словам депутатов, такая система могла бы стать единым цифровым механизмом, который не заменяет официальное опубликование правовых актов, но помогает гражданину своевременно узнать о наиболее значимых изменениях и понять их практическое значение.
Инициативой также предусматривается, что пользователь портала "Госуслуги" сможет получать уведомления о вступлении в силу законов по интересующим его темам и жизненным ситуациям: семья и дети, пенсии и социальная поддержка, налоги, жилье и ЖКХ, транспорт и водительские права, образование, здравоохранение, трудовые отношения, предпринимательство, самозанятость, воинская обязанность, миграционные вопросы и иные направления.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить правовую информированность граждан, снизить количество ситуаций, когда люди пропускают сроки обращения за мерами поддержки или узнают о новых обязанностях постфактум, упростить взаимодействие граждан с государственными органами и повысить доверие к цифровым государственным сервисам.
