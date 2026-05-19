Главу ВОЗ обеспокоили масштабы эпидемии Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.
- Сейчас известно о более чем 500 случаях подозрения на заболевание и свыше 130 возможных смертях.
ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.
"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 возможных смертях", — сообщил он на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
В частности, 30 случаев заражения подтвердили на севере ДР Конго, два — в Уганде. Среди заболевших — гражданин США, его перевели на лечение в Германию, уточнил Гебрейесус.
Он признался, что впервые в истории объявил ЧС из-за распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.
В воскресенье организация признала вспышку Эболы в двух африканских странах чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для остального мира. Первые случаи зафиксировали 15 мая в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. По последним данным, россиян среди заболевших нет.
