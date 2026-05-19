Главу ВОЗ обеспокоили масштабы эпидемии Эболы

"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 возможных смертях", — сообщил он на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.

В воскресенье организация признала вспышку Эболы в двух африканских странах чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для остального мира. Первые случаи зафиксировали 15 мая в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. По последним данным, россиян среди заболевших нет.