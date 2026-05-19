Рейтинг@Mail.ru
Главу ВОЗ обеспокоили масштабы эпидемии Эболы - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 19.05.2026 (обновлено: 11:21 19.05.2026)
Главу ВОЗ обеспокоили масштабы эпидемии Эболы

Глава ВОЗ выразил обеспокоенность скоростью и масштабом распространения Эболы

© REUTERS / Victoire MukengeПациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, ДР Конго
Пациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, ДР Конго - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© REUTERS / Victoire Mukenge
Пациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, ДР Конго
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.
  • Сейчас известно о более чем 500 случаях подозрения на заболевание и свыше 130 возможных смертях.
ЖЕНЕВА, 19 мая — РИА Новости. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что обеспокоен скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы.
"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 возможных смертях", — сообщил он на заседании 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Онищенко оценил опасность Эболы
17 мая, 13:03
В частности, 30 случаев заражения подтвердили на севере ДР Конго, два — в Уганде. Среди заболевших — гражданин США, его перевели на лечение в Германию, уточнил Гебрейесус.
Он признался, что впервые в истории объявил ЧС из-за распространения вируса еще до экстренного заседания группы экспертов ВОЗ.
В воскресенье организация признала вспышку Эболы в двух африканских странах чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для остального мира. Первые случаи зафиксировали 15 мая в провинции Итури на северо-западе ДР Конго. В этот же день власти соседней Уганды ввели режим повышенной готовности после смерти мужчины, прибывшего из ДРК. По последним данным, россиян среди заболевших нет.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест для выявления Эболы
15 января, 03:25
 
ВОЗВ миреУгандаСШАТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала