03:24 19.05.2026 (обновлено: 03:26 19.05.2026)
Стало известно, что гадалка Ермака предрекла Зеленскому

  • Астролог Ермака, Вероника Аникиевич, предрекла Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Астролог экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака предсказала Зеленскому сложный 2026 год и борьбу не на жизнь, а на смерть, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети гадалки.
Украинская прокуратура ранее сообщала, что Ермак, обвиняемый в легализации денег при строительстве элитного жилья, переписывался с человеком, который в его записной книжке обозначен как "Вероника Феншуй Офис". Бывший глава офиса обсуждал назначения разных людей на государственные должности, присылая собеседнице даты рождения кандидатов. По информации прокурора, фамилия женщины - Аникиевич. Украинская пресса сообщила, что речь идет о 51-летней жительнице Киева Веронике Аникиевич, называющей себя консультантом по астрологии.
"Посмотрела Соляр (астрологический прогноз на год с момента дня рождения – ред.) Зеленского 2026. Год не будет простым… речь идет про борьбу не на жизнь, а на смерть", - написала Аникиевич на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в конце января 2026 года, посоветовав ему перестать "играть в демократию"
До этого Аникиевич связывала антикоррупционные скандалы на Украине с попыткой "захвата власти" некими недоброжелателями Зеленского и Ермака, а также "борьбой, чтобы возглавить коррупцию".
Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в январе сообщала в своих соцсетях, что Ермак регулярно проводит магические ритуалы. По ее словам, в 2024 году человек из эзотерической сферы рассказал ей, что "маги Ермака" жгут какие-то травы, собирают воду с умерших и делают какие-то куклы, которые он складывает в определенный сундук.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.
