Открыта продажа билетов на июньские матчи сборной России

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Стартовала продажа билетов на товарищеские матчи сборной России против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Билеты на матч со сборной Буркина-Фасо будут стоить от 400 до 2200 рублей. Встреча пройдет 5 июня в Волгограде, начало - 20:00 мск.
Также стартовала продажа билетов на встречу сборной России против команды Тринидада и Тобаго, который запланирован в Калининграде 9 июня (20:00 мск). Билеты продаются по цене от 400 до 2400 рублей.