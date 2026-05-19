Рейтинг@Mail.ru
Открыта продажа билетов на июньские матчи сборной России - РИА Новости Спорт, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:11 19.05.2026
Открыта продажа билетов на июньские матчи сборной России

Открыта продажа билетов на матчи россиян с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа
Футбол. Товарищеский матч. Россия-Никарагуа - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открыта продажа билетов на товарищеские матчи сборной России против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
  • Матч со сборной Буркина-Фасо пройдет 5 июня в Волгограде, а встреча со сборной Тринидада и Тобаго запланирована на 9 июня в Калининграде.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Стартовала продажа билетов на товарищеские матчи сборной России против команд Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
Билеты на матч со сборной Буркина-Фасо будут стоить от 400 до 2200 рублей. Встреча пройдет 5 июня в Волгограде, начало - 20:00 мск.
Также стартовала продажа билетов на встречу сборной России против команды Тринидада и Тобаго, который запланирован в Калининграде 9 июня (20:00 мск). Билеты продаются по цене от 400 до 2400 рублей.
Кубок России - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
В РФС рассказали, когда появятся новые билеты на финал Кубка России
Вчера, 15:08
 
ФутболБуркина-ФасоТринидад и ТобагоСборная России по футболуРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала