ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего к уничтожению Кремля и русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, призывавшего уничтожить резиденцию президента в Кремле, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Установлено, что 48-летний безработный житель Симферополя неоднократно размещал в украинских чатах в Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности: уничтожению официальной резиденции президента России - московского Кремля. Крымчанин, придерживаясь крайне националистических взглядов, также агитировал участников чата к убийству русских.
"Фигурант был задержан. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием… сети интернет) и частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", - сообщили в ведомстве.
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.