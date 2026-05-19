Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего к уничтожению Кремля и русских - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 19.05.2026
ФСБ задержала жителя Крыма, призывавшего к уничтожению Кремля и русских

ФСБ задержала жителя Симферополя, призывавшего к уничтожению Кремля и русских

© Shutterstock/FOTODOMСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© Shutterstock/FOTODOM
Сотрудники ФСБ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя за призывы к террористической деятельности.
  • Задержанный призывал к уничтожению Кремля и к убийству русских в украинских чатах Telegram.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, призывавшего уничтожить резиденцию президента в Кремле, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Установлено, что 48-летний безработный житель Симферополя неоднократно размещал в украинских чатах в Telegram комментарии, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности: уничтожению официальной резиденции президента России - московского Кремля. Крымчанин, придерживаясь крайне националистических взглядов, также агитировал участников чата к убийству русских.
"Фигурант был задержан. Следственным отделом УФСБ в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием… сети интернет) и частью 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности")", - сообщили в ведомстве.
Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
Кадры задержания агентов СБУ, планировавших диверсию на военном объекте в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
ФСБ показала задержание диверсантов в Воронежской области
Вчера, 11:46
 
ПроисшествияРоссияСимферопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала