ФСБ задержала двух агентов СБУ, взорвавших БПЛА в Воронежской области

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Задержаны двое завербованных СБУ выходцев из ближнего зарубежья, подорвавшие БПЛА на территории воинской части в Воронежской области, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны России", - говорится в сообщении.
"В дальнейшем по заданию украинских спецслужб злоумышленники прибыли в Воронежскую область для изъятия оснащенных взрывчатым веществом FPV-дронов, а затем активировали и осуществили подрыв одного из БПЛА на территории воинской части региона", - рассказали в ФСБ.
Впоследствии злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ и арестованы.
Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК России.