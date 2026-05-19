Специальная военная операция на Украине
 
07:01 19.05.2026
Бойцы ФСБ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке

  • Подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР.
  • Операторами «Горыныча» был выявлен и уничтожен ретранслятор для управления БПЛА.
  • Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой «Южной» группировки войск МО России.
ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.
"Подразделение "Горыныч" донецкого управления ФСБ уничтожает украинских террористов в Константиновке... Бойцы ФСБ выявили и уничтожили 4 диверсионно-разведывательные группы противника", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что операторами “Горыныча” также был выявлен и уничтожен ретранслятор для управления БПЛА.
Поражение сил противника прошло совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск МО России в рамках ведения охоты на украинских диверсантов в Константиновке.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
