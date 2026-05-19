Бойцы ФСБ уничтожили четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке

ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по республике.

В ведомстве добавили, что операторами “Горыныча” также был выявлен и уничтожен ретранслятор для управления БПЛА.