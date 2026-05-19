ФАС возбудила дело против фармкомпании "Нижфарм"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФАС усмотрела признаки установления фармкомпанией «Нижфарм» монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления, возбуждено антимонопольное дело.
- В ФАС поступило заявление о высокой цене на лекарственный препарат «Эдарби», который не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) и не регулируется государством по ценам.
- По мнению ФАС, «Нижфарм» необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28%, при этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела признаки установления фармкомпанией "Нижфарм" монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления, возбуждено антимонопольное дело, сообщило ведомство.
Там указали, что в службу поступило заявление гражданина о высокой цене на лекарственный препарат "Эдарби" (МНН "Азилсартана медоксомил"). В ФАС пояснили, что препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен.
Служба установила, что АО "Нижфарм" - единственная организация, которая производит не имеющий аналогов в России препарат.
"Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство", - отметили в ведомстве.
По мнению ФАС, такие действия "Нижфарма" содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. "Ведомство возбудило в отношении фармкомпании антимонопольное дело. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода", - подытожили в сообщении.
