ФАС возбудила дело против фармкомпании "Нижфарм"
11:09 19.05.2026
ФАС возбудила дело против фармкомпании "Нижфарм"

ФАС завела дело на фармкомпанию "Нижфарм" по признакам монопольно высоких цен

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФАС усмотрела признаки установления фармкомпанией «Нижфарм» монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления, возбуждено антимонопольное дело.
  • В ФАС поступило заявление о высокой цене на лекарственный препарат «Эдарби», который не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) и не регулируется государством по ценам.
  • По мнению ФАС, «Нижфарм» необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19–28%, при этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России усмотрела признаки установления фармкомпанией "Нижфарм" монопольно высокой цены на препарат для снижения артериального давления, возбуждено антимонопольное дело, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении фармкомпании "Нижфарм". Служба усматривает признаки установления организацией монопольно высокой цены на лекарственный препарат для снижения артериального давления", - говорится в сообщении.
Там указали, что в службу поступило заявление гражданина о высокой цене на лекарственный препарат "Эдарби" (МНН "Азилсартана медоксомил"). В ФАС пояснили, что препараты с этим международным непатентованным наименованием не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), соответственно, на них не распространяется государственное регулирование цен.
Служба установила, что АО "Нижфарм" - единственная организация, которая производит не имеющий аналогов в России препарат.
"Фармпроизводитель необоснованно повысил отпускные цены на препарат на 19-28% (в зависимости от дозировки). При этом себестоимость снижалась, а темпы роста прибыли значительно превысили рост расходов на производство", - отметили в ведомстве.
По мнению ФАС, такие действия "Нижфарма" содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции. "Ведомство возбудило в отношении фармкомпании антимонопольное дело. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии с КоАП РФ либо возврат в бюджет незаконно полученного дохода", - подытожили в сообщении.
ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
