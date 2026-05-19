Два британских истребителя F-35 застряли на острове в Атлантике

Краткий пересказ от РИА ИИ
ЛОНДОН, 19 мая - РИА Новости. Два новых истребителя F-35 британских ВВС застряли на острове в Атлантическом океане во время первого полета из-за поломки, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Два самолета Королевских ВВС стоимостью по 88 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов) каждый были посажены на остров в Атлантике на два месяца после технических неполадок во время их первого полета в Великобританию", - пишет издание.
Отмечается, что новые самолеты сломались во время перелета из Техаса, где они были изготовлены американской компанией Lockheed Martin в рамках контракта о поставке 48 истребителей британским ВВС.
Истребители совершили аварийную посадку в международном аэропорту Лажис на острове Терсейра на Азорских островах. Причина поломки не уточняется. На данный момент самолеты остаются в собственности производителя.
Лондон начал закупать истребители F-35B в 2012 году и намеревался пробрести всего 138 самолетов. На данный момент уже заключенные с США соглашения предполагают покупку 48 самолетов, из них 37 уже находятся на вооружении королевских ВВС. В июле в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера объявили, что Лондон закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что закупка Великобританией американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, требует учета в планировании Москвы в том, что касается противодействия британскому ядерному сдерживанию.