ЕС в марте удвоил закупки российского СПГ

- Евросоюз в марте почти вдвое нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России.
- Крупнейшими покупателями среди стран ЕС стали Испания, Франция и Бельгия.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Сумма импорта российского СПГ странами Евросоюза стала максимальной с января 2025 года.
