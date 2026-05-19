ЕС в марте удвоил закупки российского СПГ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Евросоюз в марте почти вдвое в месячном выражении нарастил закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России - импорт превысил 900 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.