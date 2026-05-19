"Домой хотят все меньше". В Европе готовят жесткие меры для украинцев
08:00 19.05.2026 (обновлено: 08:01 19.05.2026)

"Домой хотят все меньше". В Европе готовят жесткие меры для украинцев

© AP Photo / Andrew MedichiniУкраинцы во время демонстрации в Риме, Италия
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Лидеры ЕС продолжают поддерживать киевский режим, максимально затягивая вооруженный конфликт. Но украинским беженцам в Европе становится все неуютнее. Впрочем, альтернатива у них есть.

На Запад или на Восток?

В российском МИД сообщили: десятки тысяч украинцев, переехавших в страны ЕС в последние годы, заинтересованы в переселении в Россию. Как подчеркнул директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко, связано это с дискриминацией на Западе. И необходимость особых проверок желающих не смущает.
Директор министерского департамента по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко
Их можно понять. Комиссар Совета Европы Майкл О'Флаэрти на днях выразил сильное беспокойство в связи со сворачиванием программ помощи переселенцам.
Дело в том, что в марте 2027 года завершается действие временной защитной директивы, принятой в 2022-м и предоставлявшей украинским беженцам право на проживание в странах ЕС, трудоустройство, социальные льготы, медицинское обслуживание, образование. Перспективы у переселенцев нерадостные.

Дело не только в деньгах

По словам О'Флаэрти, рассматривается вариант и более раннего прекращения поддержки.
Граждане Украины на границе с Польшей
"Кроме того, я отмечаю усиление антиукраинских настроений, подпитываемых популистскими выступлениями", — отметил комиссар.
Хотя директива носит общеевропейский характер, конкретику определяют национальные правительства. Так, в Польше, принявшей на себя основную миграционную волну, уже отменили единовременную выплату для беженцев, перестали субсидировать тех, кто размещает у себя переселенцев, ввели плату за проживание и питание в специальных центрах.
Протестующие несут украинские флаги, принимая участие в демонстрации возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
В ФРГ звучат призывы ставить переселенцев перед выбором: либо учить язык и работать, либо покидать страну.
Соцопросы фиксируют усиление антипатии к мигрантам, и политикам приходится это учитывать.

Домой хотят немногие

Речь о выдворении, конечно, не идет. Однако украинцам скоро придется продлевать пребывание в стране на общих основаниях.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
А это, в частности, трудоустройство, изучение языка и многое другое — в каждой стране свои нюансы. К слову, на данный момент в ЕС официально работают менее 60% украинских беженцев.
И возвращаться на родину они совсем не собираются. Для ЕС это большая проблема.
Люди садятся в поезд на Главном вокзале в Берлине, Германия
В 2022 году, когда беженцев действительно принимали с распростертыми объятиями, почти 80% переселенцев выражали желание при первой же возможности уехать домой. Теперь таких — лишь 43%.

Разнообразные риски

Некоторые страны уже готовы платить за то, чтобы отправить гостей восвояси. Ирландия, например, рассматривает такую опцию. Билеты до Киева и сопутствующие расходы обойдутся дешевле, чем дальнейшее содержание даже при минимальных пособиях.
Дания планирует приостановить временную защиту для выходцев из 14 украинских регионов, "которые в меньшей степени пострадали от боевых действий".
Регистрация рейса в аэропорту Каструп, Копенгаген, Дания
Беспокоят европейцев не только финансовые аспекты поддержки беженцев, но и общественные настроения и, как следствие, политическая конъюнктура. С учетом снижения доли тех, кто готов вернуться на родину, и сравнительно небольшого процента официально трудоустроенных совершенно ясно: переселенцы — благодатная среда для масштабной противозаконной деятельности.
В том числе банальной эксплуатации людей за минимальную плату, а то и фактического рабства. О прецедентах сообщали даже на уровне ООН.
Таким образом, Европа столкнулась с разнообразными внутренними рисками. И рассчитывать на то, что миграционная политика вдруг вернется в русло невиданной щедрости четырехлетней давности, не приходится. Поэтому число заинтересованных в переезде в Россию украинцев наверняка будет не просто стабильным, как сказал Овечко, а существенно вырастет уже в ближайшее время.
 
