МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за украинский дрон
17:36 19.05.2026 (обновлено: 22:23 19.05.2026)
МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за украинский дрон

© REUTERS / Ints KalninsОбломки разбившегося беспилотника недалеко от деревни Каблакула, Эстония. 19 мая 2026 года
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
"Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России", — заявил он в соцсети X.
Сегодня Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешения использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.
