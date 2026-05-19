МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за украинский дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно обвинил Россию в появлении украинского дрона над территорией республики.
"Эти инциденты являются прямым результатом конфликта и провокаций России", — заявил он в соцсети X.
С конца марта дроны не раз залетали на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение.
При этом в Таллине стали отрицать, что давали такое разрешение, а позже потребовали от киевских властей исключить подобные инциденты в будущем. Аналогично поступила Финляндия, где также находили БПЛА недалеко от границы с Россией.