В Эстонии сбили украинский дрон

Краткий пересказ от РИА ИИ Эстонская система ПВО впервые самостоятельно сбила дрон над своей территорией.

Дрон, вероятно, украинского происхождения, вошел в воздушное пространство Эстонии и был сбит над озером Выртсъярв.

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны Эстонии впервые сбила над своей территорией украинский беспилотник, передает портал Delfi со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура.

"Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что в воздушное пространство Эстонии вошел дрон. Балтийская противовоздушная оборона сбила беспилотник над озером Выртсъярв <…> По его словам, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения", — говорится в публикации.

Певкур отметил, что это первый случай, когда эстонская система ПВО сбила БПЛА самостоятельно.

Позже министр рассказал, что связался с украинским коллегой.

« "Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство", — приводит его слова агентство Reuters

Певкур добавил, что упавший дрон сейчас ищут. Он также уточнил, что сбил его румынский истребитель.