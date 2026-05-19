Рейтинг@Mail.ru
В Эстонии сбили украинский дрон - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 19.05.2026 (обновлено: 15:23 19.05.2026)
В Эстонии сбили украинский дрон

Певкур: ПВО впервые самостоятельно сбила над территорией Эстонии украинский дрон

© AP Photo / Efrem LukatskyПерехват украинского беспилотника
Перехват украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Перехват украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстонская система ПВО впервые самостоятельно сбила дрон над своей территорией.
  • Дрон, вероятно, украинского происхождения, вошел в воздушное пространство Эстонии и был сбит над озером Выртсъярв.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Система противовоздушной обороны Эстонии впервые сбила над своей территорией украинский беспилотник, передает портал Delfi со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура.
"Министр обороны Ханно Певкур сообщил, что в воздушное пространство Эстонии вошел дрон. Балтийская противовоздушная оборона сбила беспилотник над озером Выртсъярв <…> По его словам, речь, вероятно, идет о дроне украинского происхождения", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
"Паника на границе": в ЕС пригрозили Зеленскому местью из-за БПЛА
18 мая, 03:48
Певкур отметил, что это первый случай, когда эстонская система ПВО сбила БПЛА самостоятельно.
Позже министр рассказал, что связался с украинским коллегой.
«
"Я поговорил с министром обороны Украины сразу после инцидента, чтобы дать понять, что Эстония не давала разрешение использовать свое воздушное пространство", — приводит его слова агентство Reuters.
Певкур добавил, что упавший дрон сейчас ищут. Он также уточнил, что сбил его румынский истребитель.
В марте сообщалось, что украинский дрон сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, недалеко от Нарвы. А в апреле на севере страны нашли обломки также, вероятно, украинского аппарата.
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Президент Литвы потребовал сбивать залетающие в страну дроны ВСУ
14 мая, 17:20
 
В миреЭстонияХанно Певкур
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала