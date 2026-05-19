МИД Латвии вызвал поверенного в делах России из-за заявления СВР

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста в связи с заявлением Службы внешней разведки (СВР) России о том, что латвийские власти дали разрешение Украине на запуск беспилотников по России со своей территории.