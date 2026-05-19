МИД Латвии вызвал поверенного в делах России из-за заявления СВР
23:49 19.05.2026
МИД Латвии вызвал поверенного в делах России из-за заявления СВР

МИД Латвии выразил протест главе российской дипмиссии из-за заявления СВР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина.
  • Нота протеста была передана в связи с заявлением Службы внешней разведки России о том, что латвийские власти дали разрешение Украине на запуск беспилотников по России со своей территории.
  • В МИД Латвии напомнили, что власти страны уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории Латвии для ударов вглубь России.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах РФ Дмитрия Касаткина и передал ему ноту протеста в связи с заявлением Службы внешней разведки (СВР) России о том, что латвийские власти дали разрешение Украине на запуск беспилотников по России со своей территории.
Ранее во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотникии с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
"Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России и выразило категорический протест против публичного заявления Службы внешней разведки России от 19 мая 2026 года", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что власти Латвии уже опровергали ранее заявления об их согласии на использование Украиной территории страны для ударов вглубь России.
Главе российской дипмиссии была также вручена официальная нота протеста.
