Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал замалчивание Гутеррешем атак на АЭС "Бушер" недопустимым - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 19.05.2026 (обновлено: 23:08 19.05.2026)
Небензя назвал замалчивание Гутеррешем атак на АЭС "Бушер" недопустимым

Небензя назвал замалчивание Гутеррешем атак на АЭС "Бушер" в Иране недопустимым

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Небензя указал на двойные стандарты Гутерреша, который ни разу не отреагировал на атаки против АЭС "Бушер" в Иране.
  • Постпред заявил, что атаки на иранские ядерные объекты создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на АЭС "Бушер".
ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты генсека Организации Антониу Гутерреша, который ни разу не отреагировал на атаки против АЭС "Бушер" в Иране.
По его словам, вызывает "глубочайшее недоумение", что Гутерреш, заявивший ранее о своей глубокой встревоженности ударом вблизи АЭС "Барака", до этого ни разу не счел нужным отреагировать на многочисленные нападения на АЭС "Бушер".
"Подобные двойные стандарты и попытки замалчивать грубейшие и опаснейшие нарушения международного права, особенно в столь чувствительном вопросе, категорически недопустимы", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Он также назвал удары против иранских ядерных объектов безрассудными.
"Все эти противоправные и безрассудные действия не только поставили весь регион Ближнего Востока на грань ядерной и радиологической катастрофы, но и создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на данном объекте (АЭС "Бушер" - ред.), а также их семей", – констатировал Небензя.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
МАГАТЭ никак не отреагировало на атаку ВСУ на ЗАЭС, сообщил МИД России
Вчера, 18:22
 
ИранРоссияВасилий НебензяООНАнтониу ГутеррешБлижний ВостокБушерская АЭСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала