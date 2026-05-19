Небензя назвал замалчивание Гутеррешем атак на АЭС "Бушер" недопустимым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Небензя указал на двойные стандарты Гутерреша, который ни разу не отреагировал на атаки против АЭС "Бушер" в Иране.
- Постпред заявил, что атаки на иранские ядерные объекты создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на АЭС "Бушер".
ООН, 19 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на двойные стандарты генсека Организации Антониу Гутерреша, который ни разу не отреагировал на атаки против АЭС "Бушер" в Иране.
По его словам, вызывает "глубочайшее недоумение", что Гутерреш, заявивший ранее о своей глубокой встревоженности ударом вблизи АЭС "Барака", до этого ни разу не счел нужным отреагировать на многочисленные нападения на АЭС "Бушер".
Он также назвал удары против иранских ядерных объектов безрассудными.
"Все эти противоправные и безрассудные действия не только поставили весь регион Ближнего Востока на грань ядерной и радиологической катастрофы, но и создали угрозу безопасности, жизни и здоровью российских специалистов, работающих на данном объекте (АЭС "Бушер" - ред.), а также их семей", – констатировал Небензя.