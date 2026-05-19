22:09 19.05.2026
В Чехии полиция расследует появление на заседании горсовета флага СССР

Советский флаг . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Брно на юго-востоке Чехии полиция расследует появление на открытом заседании горсовета флага СССР.
  • Согласно недавней поправке в Уголовном кодексе Чехии, пропаганда тоталитарных режимов, включая коммунистический, может повлечь за собой наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения.
  • На заседании горсовета Брно противница съезда ассоциации судетских немцев принесла флаг СССР без объяснения причин, и ее действия будут расследованы полицией.
ПРАГА, 19 мая – РИА Новости. Полиция в городе Брно на юго-востоке Чехии проведет расследование в связи с появлением во вторник на открытом заседании горсовета флага СССР, согласно недавней поправке в Уголовном кодексе это может быть отнесено к "пропаганде тоталитарных режимов" и влечет за собой наказание вплоть до 5 лет тюремного заключения, сообщил новостной портал Aktuálně.
"Одна из противниц намеченного на конец мая в Брно съезда ассоциации судетских немцев принесла на открытое заседание горсовета Брно без объяснения причин флаг СССР. Полиция провела короткую беседу с женщиной, получив в том числе ее личные данные", - говорится в сообщении.
По словам пресс-секретаря управления полиции Южно-Моравского края Павла Шваба, поскольку есть подозрение, что женщина, подняв во время своего выступления на заседании горсовета советский флаг, пропагандировала коммунистический режим, ее действия будут расследованы полицией.
С января этого года в Уголовный кодекс Чехии включено упоминание коммунизма в разделе о наказании за пропаганду движений, подавляющих права и свободы человека. Эксперты отмечают, что сфера применения поправки станет ясна только из судебной практики.
До внесения поправки обсуждаемый параграф УК был сформулирован более широко. Теперь он гласит, что любой, кто создает, поддерживает или продвигает нацистское, коммунистическое или иное движение, которое стремится подавить права и свободы человека, или проповедует расовую или классовую ненависть, может быть наказан лишением свободы на срок до пяти лет.
В рамках традиционного мультикультурного фестиваля Meeting Brno ("Встреча в Брно") 22-25 мая впервые в Чехии пройдет съезд Ассоциации судетских немцев, против проведения которого выступили, в частности, депутаты нижней палаты парламента от правящих партий, а также премьер Андрей Бабиш. По словам Бабиша, немецкая сторона в достаточной мере не осознает, насколько чувствительной является для чехов судетская тема, особенно для пожилых граждан. В свою очередь, многие политики парламентской оппозиции полагают, что съезд в Брно может содействовать дальнейшему росту взаимопонимания между чехами и судетскими немцами.
Как отмечает агентство ЧТК, после Второй мировой войны из Чехословакии были депортированы около 3 миллионов немцев, проживавших в регионе Судеты. Сами судетские немцы называют этот процесс изгнанием. По данным чешско-немецкой комиссии историков, во время депортации погибли от 15 до 30 тысяч человек. За предшествовавшие более чем шесть лет нацистского правления в Чехословакии погибли около 320-350 тысяч жителей страны.
Отношения между судетскими немцами и Чехией значительно улучшились в последние годы. Этому способствовало и то, что Судетская лига Германии исключила из своего устава упоминание об усилиях по возвращению имущества, конфискованного у судетских немцев во время их послевоенной депортации из Чехословакии.
