19:11 19.05.2026
Удобрения в Европе подорожали на 70 процентов, заявили в ЕК

Еврокомиссар Хансен: удобрения в Европе подорожали на 70%

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удобрения в Европе с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар Хансен.
  • Еврокомиссия представила план действий по поддержке фермеров, но не собирается выделять дополнительное финансирование.
  • Рост цен на удобрения связывают с кризисом на Ближнем Востоке, но ситуацию усугубляют блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии, а также ввоз украинской сельхозпродукции и соглашение со странами Южной Америки.
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Удобрения в Европе на фоне удорожания энергоресурсов с 2024 года подорожали на 70%, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.
"Чем дороже становится энергия, тем дороже становятся удобрения. Они уже стоят на 70% дороже, чем в 2024 году", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте Еврокомиссии.
Еврокомиссия во вторник представила план действий по поддержке фермеров на фоне подорожания удобрений. При этом Еврокомиссия не собирается выделять фермерам дополнительное финансирование.
В ЕС утверждают, что рост цен связан исключительно с кризисом на Ближнем Востоке. Однако ранее ЕК ввела блокирующие пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Этот шаг раскритиковали европейские фермерские профсоюзные организации. Уже тогда они утверждали, что фермеры в ЕС окажутся в невыигрышной позиции и будут вынуждены сокращать производство.
Эта ситуация усугубляется бесконтрольным ввозом в страны ЕС украинской сельхозпродукции, а также заключенным некоторое время назад соглашением со странами Южной Америки, которые также способны наводнить европейские рынки дешевой сельхозпродукцией, выращенной в нарушение строгих европейских стандартов.
