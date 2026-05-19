ЕС не будет снижать пошлины на удобрения из России

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. ЕС, несмотря на кризис удобрений, не собирается снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.

"Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков… Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте ЕК.