18:57 19.05.2026 (обновлено: 19:08 19.05.2026)
ЕС не будет снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии

Флаги Европейского союза. Архивное фото
  • ЕС не собирается снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии.
  • Еврокомиссия представила рабочий план по поддержке фермеров ЕС, который не предполагает выделения дополнительных средств.
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. ЕС, несмотря на кризис удобрений, не собирается снижать импортные пошлины на удобрения из России и Белоруссии, заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Кристоф Хансен.
"Мы можем снизить напряженность частично за счет привлечения новых поставщиков… Именно поэтому мы несколько снизили пошлины для некоторых третьих стран, конечно, не для России и Белоруссии", - сказал он на пресс-конференции в Страсбурге, которую транслировали на сайте ЕК.
Еврокомиссия представила во вторник свой рабочий план по поддержке фермеров ЕС, который тем не менее не предполагает выделения дополнительных средств.
