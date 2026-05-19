Опрос: сопредседатель АдГ вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ
17:42 19.05.2026
Опрос: сопредседатель АдГ вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ

© AP Photo / Michael Sohn — Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
  • Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ.
  • Она набрала четыре балла и заняла четвертое место в рейтинге, уступив министру обороны ФРГ Писториусу и двум премьер-министрам федеральных земель.
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по-прежнему занимает последнюю строчку рейтинга, его результат снизился с 2,9 балла до 2,7.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков ФРГ, следует из результатов опроса социологического института INSA для газеты Bild.
"Лидер… АдГ поднялась с восьмого места на четвертое", - говорится в материале Bild.
В рамках опроса политиков оценивали по шкале от нуля до десяти, где ноль - "очень плохой", а десять - "очень хороший". Двадцать политических деятелей ранжировали по количеству набранных баллов.
По итогам Вайдель набрала четыре балла, уступив министру обороны ФРГ Борису Писториусу (пять баллов) и двум премьер-министрам федеральных земель. При этом она опередила премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и министра внутренних дел ФРГ Александра Добриндта – оба в среднем набрали 3,9 балла, заняв пятое и шестое места соответственно.
Лидер другой оппозиционной партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт набрала 3,7 балла и заняла девятое место. Генсек Христианско-демократического союза (ХДС) Карстен Линнеманн набрал 3,6 балла, а министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль - 3,5 балла.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по-прежнему занимает последнюю строчку рейтинга, при этом в сравнении с предыдущим значением его результат снизился с 2,9 балла до 2,7.
Опрос проводился с 15 по 18 мая среди 2005 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Ранее Bild опубликовала результаты другого исследования института INSA, зафиксировавшего новый рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей Германии (29%). После этого сопредседатель АдГ Алиса Вайдель заявила о неизбежности политического поворота в Германии.
