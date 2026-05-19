Рейтинг@Mail.ru
АдГ хочет создать комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках" - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 19.05.2026
АдГ хочет создать комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках"

АдГ потребует создать комиссию по расследованию подрыва "Северных потоков"

© AP Photo / Michael ProbstЛоготип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© AP Photo / Michael Probst
Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • АдГ намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".
  • Заместитель руководителя фракции Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии" и, вероятно, был организован "на государственном уровне", а все семеро подозреваемых — украинские граждане.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".
"На этой неделе фракция АдГ в бундестаге внесет предложение о создании комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении партии на ее странице в соцсети X.
Заместитель руководителя фракции АдГ в бундестаге и внешнеполитический эксперт партии Маркус Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии", и, вероятно, был организован "на государственном уровне".
"Все семь подозреваемых установлены: все они - украинские граждане, связанные с военным и разведывательным аппаратом Украины. Пятеро из них находятся на свободе на Украине - в государстве, которому Германия оказывает поддержку на сумму около 100 миллиардов евро", - приводятся слова Фронмайера в заявлении партии.
Депутат также призвал все иные фракции в бундестаге поддержать инициативу "Альтернативы для Германии" ввиду вопросов национальной безопасности.
"Речь идет о расследовании одного из самых серьезных терактов против немецкой инфраструктуры в послевоенной истории. Нападение на национальный суверенитет не должно остаться безнаказанным", - резюмировал Фронмайер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
АдГ: власти ФРГ без реакции на теракт на "Северных потоках" теряют доверие
26 сентября 2025, 11:33
 
В миреРоссияСШАУкраинаСеймур ХершДмитрий ПесковДжо БайденГенеральная прокуратура РФМинистерство обороны СШАСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала