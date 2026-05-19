АдГ хочет создать комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках"

- АдГ намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".
- Заместитель руководителя фракции Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии" и, вероятно, был организован "на государственном уровне", а все семеро подозреваемых — украинские граждане.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".
"На этой неделе фракция АдГ в бундестаге внесет предложение о создании комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах "Северный поток", - говорится в заявлении партии на ее странице в соцсети X.
Заместитель руководителя фракции АдГ в бундестаге и внешнеполитический эксперт партии Маркус Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии", и, вероятно, был организован "на государственном уровне".
"Все семь подозреваемых установлены: все они - украинские граждане, связанные с военным и разведывательным аппаратом Украины. Пятеро из них находятся на свободе на Украине - в государстве, которому Германия оказывает поддержку на сумму около 100 миллиардов евро", - приводятся слова Фронмайера в заявлении партии.
Депутат также призвал все иные фракции в бундестаге поддержать инициативу "Альтернативы для Германии" ввиду вопросов национальной безопасности.
"Речь идет о расследовании одного из самых серьезных терактов против немецкой инфраструктуры в послевоенной истории. Нападение на национальный суверенитет не должно остаться безнаказанным", - резюмировал Фронмайер.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
