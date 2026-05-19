Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия. Архивное фото

Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия

© AP Photo / Michael Probst Логотип АдГ в штаб-квартире партии в Берлине, Германия

АдГ хочет создать комиссию по расследованию терактов на "Северных потоках"

Краткий пересказ от РИА ИИ АдГ намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".

Заместитель руководителя фракции Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии" и, вероятно, был организован "на государственном уровне", а все семеро подозреваемых — украинские граждане.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Оппозиционная правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена внести на рассмотрение в бундестаге предложение по созданию комиссии по расследованию терактов на "Северных потоках".

"На этой неделе фракция АдГ в бундестаге внесет предложение о создании комиссии по расследованию взрывов на трубопроводах "Северный пото к", - говорится в заявлении партии на ее странице в соцсети X.

Заместитель руководителя фракции АдГ в бундестаге и внешнеполитический эксперт партии Маркус Фронмайер подчеркнул, что подрыв "Северных потоков" стал "грубым нарушением суверенитета Германии", и, вероятно, был организован "на государственном уровне".

"Все семь подозреваемых установлены: все они - украинские граждане, связанные с военным и разведывательным аппаратом Украины . Пятеро из них находятся на свободе на Украине - в государстве, которому Германия оказывает поддержку на сумму около 100 миллиардов евро", - приводятся слова Фронмайера в заявлении партии.

Депутат также призвал все иные фракции в бундестаге поддержать инициативу "Альтернативы для Германии" ввиду вопросов национальной безопасности.

"Речь идет о расследовании одного из самых серьезных терактов против немецкой инфраструктуры в послевоенной истории. Нападение на национальный суверенитет не должно остаться безнаказанным", - резюмировал Фронмайер.