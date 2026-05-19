Более 70 тысяч граждан ЕС въехали в Россию с начала года

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 70 тысяч граждан Евросоюза въехали в Россию с начала 2026 года, из них 30 тысяч совершили частный визит, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, за указанный период 71 730 граждан ЕС въехали на территорию России, из них 30 тысяч европейцев приезжали в частном порядке.

Кроме того, 19 513 человек въехали в качестве туристов, 7818 совершили деловой визит, 2296 приезжали по работе, 863 - по учебе.

Чаще всего из стран Евросоюза в РФ приезжали граждане Германии. За ней следуют прибалтийские республики – Эстония, Латвия, Литва. В "пятерку" стран ЕС вошла также Италия.