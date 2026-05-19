Обломки сбитого БПЛА повредили несколько домов в Липецкой области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Ельцом Липецкой области.
- Обломки БПЛА повредили несколько частных домов, пострадавших нет.
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Обломки украинского беспилотника, сбитого над Ельцом Липецкой области, повредили несколько домов, пострадавших нет, сообщил мэр Вячеслав Жабин.
"Сегодня в ходе работы ПВО в небе над Ельцом был сбит вражеский БПЛА. В результате падения обломков получили повреждения несколько частных домов в одном из районов города. К счастью, погибших и пострадавших нет", — сообщил Жабин в своём Telegram-канале.
По его словам, после подтверждения полной безопасности комиссия оценит ущерб.
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 315 украинских БПЛА, в том числе в Липецкой области, сообщило ранее Минобороны.
