Эксперт прокомментировал угрозы главы МИД Литвы о нападении на Калининград

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, угрожая Калининградской области некими "средствами НАТО", исполняет отведенную ему роль – озвучивать заявления русофобского характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко.

"Это сложившаяся традиция в нынешнем Евросоюзе, где надо постоянно генерировать какие-то гадости в адрес России и в адрес российского населения. Но более крупные политики, чтобы не терять свое достоинство и возможность диалога, этого избегают. Как правило, это поручают таким вот малозначимым", - указал он.