10:04 19.05.2026
Эксперт прокомментировал угрозы главы МИД Литвы о нападении на Калининград

Оленченко: угрожая Калининграду, Будрис исполняет отведенную ему роль русофоба

Калининград. Архивное фото
  • Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что у НАТО якобы есть "средства", которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области.
  • Эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко считает, что Будрис исполняет роль озвучивания заявлений русофобского характера.
  • Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов предупредил, что Россия решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, угрожая Калининградской области некими "средствами НАТО", исполняет отведенную ему роль – озвучивать заявления русофобского характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис ранее заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть "средства", которые он может применить против военной инфраструктуры РФ в Калининградской области.
"Сам Будрис не располагает своими мыслями и идеями. Если посмотреть на какую-то политическую активность, то, как правило, он обычно появляется там, где требуется что-то от имени НАТО или кого-то чего-то. Его предназначение в качестве МИД Литвы – это активизация и заявления русофобского характера", - сказал он в беседе с агентством.
Малозначимым политикам, как правило, поручают произнести что-то гнусное, это их роль, считает эксперт.
"Это сложившаяся традиция в нынешнем Евросоюзе, где надо постоянно генерировать какие-то гадости в адрес России и в адрес российского населения. Но более крупные политики, чтобы не терять свое достоинство и возможность диалога, этого избегают. Как правило, это поручают таким вот малозначимым", - указал он.
"Это не тот вес, который олицетворяет НАТО, не тот вес, который олицетворяет Евросоюз, это тот вес, который олицетворяет самого Бутриса", - резюмировал Оленченко.
В январе бывший замминистра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус сообщил, что у НАТО есть готовый сценарий блокады Калининграда на случай прямого столкновения с Москвой. Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов предупредил в интервью РИА Новости, что РФ решительно ответит на любые попытки блокады Калининграда со стороны НАТО и ЕС.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
