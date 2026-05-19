Программист во время работы. Архивное фото

Программист во время работы

В ЕС опасаются, что хакеры с помощью ИИ смогут взламывать банки за часы

Краткий пересказ от РИА ИИ Еврокомиссия опасается, что новые системы искусственного интеллекта позволят хакерам взламывать банки и другую критическую инфраструктуру ЕС за часы вместо месяцев.

Развитие искусственного интеллекта значительно упрощает проведение сложных кибератак и снижает порог входа для них.

БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Еврокомиссия опасается, что новые системы искусственного интеллекта позволят хакерам взламывать банки, энергосети и другую критическую инфраструктуру ЕС "за часы" вместо месяцев, заявила вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен.

"Новая обеспокоенность заключается в том, что уязвимости (в системах - ред.) теперь могут выявляться с беспрецедентной скоростью - то, что обычно занимало месяцы, теперь сокращается до часов, опережая любые человеческие возможности в этой сфере", - заявила Вирккунен на пленарной сессии Европарламента

По ее словам, новые ИИ-модели "работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты".

Еврокомиссии признали, что развитие искусственного интеллекта значительно упрощает проведение сложных кибератак. "Они значительно снижают порог входа для сложных атак", - заявила Вирккунен.

Она предупредила, что даже небольшие уязвимости могут использоваться против инфраструктуры ЕС . "В нынешнем геополитическом контексте даже самая небольшая уязвимость может быть использована злоумышленниками", - отметила представитель Еврокомиссии.