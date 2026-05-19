В ЕС опасаются, что хакеры с помощью ИИ смогут взламывать банки за часы - РИА Новости, 19.05.2026
11:30 19.05.2026
Программист во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия опасается, что новые системы искусственного интеллекта позволят хакерам взламывать банки и другую критическую инфраструктуру ЕС за часы вместо месяцев.
  • Развитие искусственного интеллекта значительно упрощает проведение сложных кибератак и снижает порог входа для них.
БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Еврокомиссия опасается, что новые системы искусственного интеллекта позволят хакерам взламывать банки, энергосети и другую критическую инфраструктуру ЕС "за часы" вместо месяцев, заявила вице-председатель Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
"Новая обеспокоенность заключается в том, что уязвимости (в системах - ред.) теперь могут выявляться с беспрецедентной скоростью - то, что обычно занимало месяцы, теперь сокращается до часов, опережая любые человеческие возможности в этой сфере", - заявила Вирккунен на пленарной сессии Европарламента.
По ее словам, новые ИИ-модели "работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты".
В Еврокомиссии признали, что развитие искусственного интеллекта значительно упрощает проведение сложных кибератак. "Они значительно снижают порог входа для сложных атак", - заявила Вирккунен.
Она предупредила, что даже небольшие уязвимости могут использоваться против инфраструктуры ЕС. "В нынешнем геополитическом контексте даже самая небольшая уязвимость может быть использована злоумышленниками", - отметила представитель Еврокомиссии.
На этом фоне Еврокомиссия намерена усилить полномочия европейского агентства по кибербезопасности ENISA и ускорить внедрение новых мер защиты цифровой инфраструктуры ЕС.
