Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ готова начать клинические испытания вакцин от вируса Эбола - РИА Новости, 19.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 19.05.2026
ВОЗ готова начать клинические испытания вакцин от вируса Эбола

ВОЗ готова начать клинические испытания вакцин от Эболы в ДРК

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения готова начать клинические исследования вакцин от штамма Bundibugyo вируса Эбола в ДРК.
  • Окончательное решение о проведении исследований и выборе вакцин должны принимать национальные власти ДРК.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения готова начать клинические исследования вакцин от штамма Bundibugyo вируса Эбола в ДРК, но окончательное решение должны принимать власти, сообщила представитель ВОЗ в ДРК Анн Ансиа.
Она отметила, что в ДРК уже проходят исследования различных препаратов, в особенности от оспы обезьян, Эболы и сонной болезни.
Пациента выносят из машины скорой помощи во время вспышки лихорадки Эбола в городе Буниа, Демократическая Республика Конго. 16 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
ВОЗ признала ситуацию с Эболой в ДРК и Уганде опасной для других стран
17 мая, 03:48
"Да, будут клинические исследования, но каких вакцин и каких молекул – будет решено в ходе заседания ВОЗ", - сказала она на брифинге в Женеве.
Она не исключила, что это может быть вакцина Ervebo от компании Merck & Co. Врач отметила, что у ВОЗ есть особая система, которая называется "ранний выпуск", когда организация выпускает предварительно квалифицированные препараты, которые не до конца изучены.
"Это основывается на оценке рисков, когда мы понимаем, что у нас нет полных научных свидетельств, но у нас есть достаточно, чтобы сказать, что мы попробуем применить эти препараты для лечения людей, которые могут умереть, и мы используем их для клинических испытаний", - указала врач.
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В ВОЗ предупредили об учащающихся вспышках инфекций
18 мая, 17:58
Она отметила, что такая практика уже использовалась в ДРК годами и также в прошлом году в Уганде в ходе вспышке Эболы.
"Конечно, решение остается за национальными властями. ВОЗ предоставляет все доступные данные по безопасности и эффективности имеющихся молекул", - сказала Ансиа.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола штамма Bundibugyo в ДР Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
Гавана - РИА Новости, 1920, 16.05.2026
Глава ВОЗ предупредил о давлении на систему здравоохранения Кубы
16 мая, 01:25
 
УгандаЖенева (город)ВОЗВ миреВирус Эбола
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала