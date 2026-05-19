ВОЗ готова начать клинические испытания вакцин от вируса Эбола

ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения готова начать клинические исследования вакцин от штамма Bundibugyo вируса Эбола в ДРК, но окончательное решение должны принимать власти, сообщила представитель ВОЗ в ДРК Анн Ансиа.

Она отметила, что в ДРК уже проходят исследования различных препаратов, в особенности от оспы обезьян, Эболы и сонной болезни.

"Да, будут клинические исследования, но каких вакцин и каких молекул – будет решено в ходе заседания ВОЗ ", - сказала она на брифинге в Женеве

Она не исключила, что это может быть вакцина Ervebo от компании Merck & Co. Врач отметила, что у ВОЗ есть особая система, которая называется "ранний выпуск", когда организация выпускает предварительно квалифицированные препараты, которые не до конца изучены.

"Это основывается на оценке рисков, когда мы понимаем, что у нас нет полных научных свидетельств, но у нас есть достаточно, чтобы сказать, что мы попробуем применить эти препараты для лечения людей, которые могут умереть, и мы используем их для клинических испытаний", - указала врач.

Она отметила, что такая практика уже использовалась в ДРК годами и также в прошлом году в Уганде в ходе вспышке Эболы.

"Конечно, решение остается за национальными властями. ВОЗ предоставляет все доступные данные по безопасности и эффективности имеющихся молекул", - сказала Ансиа.