ВОЗ зафиксировала более 130 смертей от Эболы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ зафиксировала более 500 случаев заболевания Эболой и более 130 смертей от нее.
- Зараженные есть на севере ДРК и в Уганде.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях", - сказал он на заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
В воскресенье ВОЗ признала ситуацию со вспышкой эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государстви.
Онищенко оценил опасность Эболы
17 мая, 13:03