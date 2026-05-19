ВОЗ зафиксировала более 130 смертей от Эболы

10:33 19.05.2026 (обновлено: 11:03 19.05.2026)
ВОЗ зафиксировала более 500 случаев подозрения на Эболу и 131 смерть от нее

© AP Photo / Hajarah Nalwadda — Больница Кибули в столице Уганды
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВОЗ зафиксировала более 500 случаев заболевания Эболой и более 130 смертей от нее.
  • Зараженные есть на севере ДРК и в Уганде.
ЖЕНЕВА, 19 мая – РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки.
"На данный момент нам известно о более чем 500 случаях подозрения на Эболу и более 130 подозреваемых смертях", - сказал он на заседании 79-ой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве.
По его информации, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, два подтверждены в Уганде. Среди заразившихся – гражданин США, который был переведен на лечение в Германию.
В воскресенье ВОЗ признала ситуацию со вспышкой эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государстви.
