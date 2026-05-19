08:10 19.05.2026
Трамп обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке из-за заражения американцев

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке.
  • ВОЗ объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен вспышкой лихорадки Эбола в Африке, сообщает телеканал CNBC.
Ранее в миссионерской организации Serge сообщили, что работающий в ДР Конго миссионер-американец сдал положительный тест на Эболу.
"Я обеспокоен на этот счет (Эболы - ред.), действительно сильно... Я думаю, оно сейчас ограничивается Африкой, но может распространиться за ее пределы", - заявил Трамп на мероприятии фармацевтической платформы TrumpRx, приводит его слова телеканал.
Всемирная организация здравоохранения 17 мая объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения.
В миреАфрикаСШАДемократическая Республика КонгоДональд ТрампРаспространение лихорадки Эбола
 
 
