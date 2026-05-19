Игорь Дроздов: система ИИ — инструмент поддержки, но не принятия решений - РИА Новости, 19.05.2026
16:21 19.05.2026
Критерием оценки систем ИИ для ВЭБ.РФ является возвратность инвестиций

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект пока может выступать лишь инструментом поддержки, но не самостоятельного принятия решений, а экономическая эффективность ИИ-инструментов нуждается в дополнительной оценке, заявил заместитель председателя ВЭБ.РФ Игорь Дроздов на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026).
"Система искусственного интеллекта является инструментом поддержки, но не принятия решений. Это такой саппорт, это аналитика, может быть, первичный анализ, но решение принимает человек в конечном итоге", — привели в ВЭБ.РФ слова Дроздова на сессии "От моделей к машинам. Как превратить исследования в области ИИ в технологическое лидерство".
По его словам, попытки возложить ответственность за ошибки на машину или разработчика некорректны. Дроздов привел пример с юридическими ИИ-сервисами: некачественный результат нередко объясняется не возможностями системы, а неправильно сформулированным запросом к ней.
"Предъявлять претензии и говорить о том, что юрист, нейро-юрист ответил неправильно, не очень корректно. Надо еще разобраться, а какой вообще вопрос был задан этой системе, может быть, был промпт неправильно написан, поэтому он (ИИ) дал такой ответ", — отметил зампред ВЭБ.РФ.
Он также обратил внимание на проблему завышенных ожиданий от технологии. Заказчик должен четко понимать, что система может, а что нет, и осознавать сопутствующие риски. А инвестор, в свою очередь — придерживаться критерия возвратности вложений, подчеркнул Дроздов. Именно возвратность инвестиций остается принципиальным критерием для ВЭБ.РФ как института развития. "Для любого банка важно обеспечить возвратность. Неважно, речь идет об инвестициях или речь идет о кредите. И с этим, на мой взгляд (в сфере применения ИИ), все пока не очень очевидно", — резюмировал он.
В этом году конференция ЦИПР проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. ВЭБ.РФ организовал на ЦИПР собственную деловую программу, посвященную вкладу институтов развития Группы ВЭБ в технологическое лидерство страны. В работе форума активно участвуют институты развития Группы — в том числе Фонд "Сколково", Sk Capital, Сколтех, издательство "Просвещение", ФРП, РФРИТ. Часть программы проходит в собственном павильоне ВЭБ.РФ "Цифровая крепость", объединившим зоны для общения и площадки, демонстрирующие решения партнеров Группы ВЭБ.РФ в области кибербезопасности, антидроновых решений и лазерных разработок.
 
